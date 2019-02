Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη δεν θα είναι λοιπόν ο Ομάρ. Πιο αναλυτικά:

Κίπερ: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν και Σα

Αμυντικοί: Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης και Σισέ

Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας και Ποντένσε

Επιθετικοί: Γκερέρο, Χασάν και Σολδάνο

Ο Μαρτίνς έβγαλε 24 από την οποία θα κοπούν παίκτες για την τελική 18άδα. Μία εκτίμηση για 11άδα είναι με Σα πορτιέρο, άμυνα με Κούτρη, Τοροσίδη, Σισέ ή Μεριά και Βούκοβιτς και άξονα με Γκιγιέρμε και Καμαρά. Στο ένα άκρο της επίθεσης ο Ντίας και στο άλλο ο Λάζαρος με τον Φορτούνη πίσω από τον Χασάν που είναι να είναι ένα... κλικ πιο πάνω από τον Γκερέρο. Ωστόσο υπάρχει και μία πληροφορία - εκτίμηση για πιθανό τρικ με Σολδάνο είτε πίσω από τον επιθετικό είτε για Φορτούνη με Σολδάνο για μπροστά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. #olympiacos #slgr #squadlist pic.twitter.com/FZDifyBmiA

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 16, 2019