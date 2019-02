ΟΦΗ: Διευθυντής Recruiting ο Στιβ Κιν

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σαμάρα, ανιχνεύει εξελιξιμους παίκτες σε Μ. Βρετανία, Ιβηρική Χερσόνησο και Ασία.

Ο Steve Kean θα είναι υπεύθυνος στις χώρες - περιοχές αυτές, αλλά και θα μας βοηθάει και στις σχέσεις μας με τα κλαμπ λόγω των γνωριμιών του.

Τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στο Ηράκλειο και παραβρέθηκε στη συνέντευξη τύπου των Βέρα - Ίσις.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την πρόσληψη του Steve Kean ως Διευθυντή Recruiting. Ο Steve Kean έχει εργαστεί ως προπονητής και επικεφαλής ακαδημιών στους συλλόγους, Reading FC, Fulham FC, Real Sociedad FC, Coventry City FC, Blaclkburn Rovers FC και Brunei DPMM FC.

OFI Crete FC announces that Steve Kean has been appointed as the club’s Director of Recruiting. Steve Kean has worked as coach and academies director at Reading FC, Fulham FC, Real Sociedad FC, Coventry City FC, Blaclkburn Rovers FC and Brunei DPMM FC.