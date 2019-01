Συμφωνία Ολυμπιακού με Αλ Σαμπάμπ για τον Σεμπά!

Τα... πετροδόλαρα της Αλ Σαμπάμπ έπεισαν τον Σεμπά να δεχθεί την πρόταση και μετά από deal με τον Ολυμπιακό ο Βραζιλιάνος κλείνει - όπως είχαμε τονίσει - σε ομάδα από αραβική χώρα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπήρξε ο Σεμπά κλείνει εκεί με συμβόλαιο 3,5 ετών και ενώ ήδη έπεσαν οι υπογραφές. Για το επιμέρους οικονομικό σκέλος δεν έχουν γίνει ακριβείς λεπτομέρειες γνωστές ωστόσο και οι απολαβές του Σεμπά θα είναι αρκετά μεγάλες και ο Ολυμπιακός θα έχει οικονομικό όφελος από το deal. Δείτε πιο κάτω την σχετική επίσημη ενημέρωση των Αράβων.

Al Shabab has reached an agreement with Olympiacos's sebastião de freitas couto júnior (SEBA) for a three and a half years.#ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/G98DqzmEBU

