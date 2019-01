Ευχαρίστησε την Ουνιόν ο Σολδάνο (pic)

Me toca comenzar un nuevo desafío en esta profesión que amo y realizo con tanta pasión y no puedo antes, no agradecer a la institución que me dio la posibilidad de profesionalizarme y darle un lugar en este duro y difícil mundo del fútbol. Agradezco a cada una de las personas, que fueron muchas, que me permitieron crecer y mejorar no solo en el ámbito deportivo, sino a ser mejor persona; a la gente, al hincha, que también fue mucha, que en los momentos difíciles y de turbulencia me dio su respaldo y apoyo y fue sumamente necesario y valorado por mi. Agradezco también a la gente que trabaja a diario en el club, un trabajo pocas veces reconocido ( médicos, kinesiologos, utileros , masajistas, gente de la cocina y demás empleados que compartimos diferentes momentos) y que siempre me trataron de una manera maravillosa. Para cerrar, darle las gracias a todos los entrenadores y cuerpos técnicos, que con muchísimas cosas por aprender, me han ayudado a ser cada día un poco mejor y poder estar hoy creciendo en mi carrera. Por último a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, desde lo que compartí 6 meses o 4 años, porque en todo este tiempo, siempre disfruté de cada entrenamiento, de cada viaje, de cada momento que me hacen ser una persona afortunada de poder hacer y vivir de lo que amo. Me llevo muchos amigos, no solo buenos compañeros, sino amigos, en donde mi mayor deseo es que la gente que realmente me conoce y estuvo cerca mío, me recuerden como una buena persona, dejando totalmente de lado lo deportivo.. Me llevo grandes recuerdos y momentos donde fui sumamente feliz.. Gracias a todos y que sigan los éxitos! Franco Soldano

