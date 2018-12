Σφίγγει τα δόντια ο Λάζαρος, στην αποστολή για Ξάνθη!

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος αντιμετώπιζε ένα σφίξιμο και όλα έδειχναν ότι θα έμενε οριστικά νοκ-άουτ από το κυριακάτικο παιχνίδι με την Ξάνθη.

Τελικά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έσφιξε τα δόντια και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή από τον Πέδρο Μαρτίνς, αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί.

Στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 21 παίκτες, βρίσκονται επίσης και οι Καμαρά και Ποντένσε που προπονήθηκαν κανονικά, ενώ εκτός έμεινε ξανά ο Τουρέ, όπως και ο Τσιμίκας.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ομάρ, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο, Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The squad players selected ahead of the match against Xanthi FC. #olympiacos #slgr #XANOLY #squadlist #legend pic.twitter.com/pp1y3J5zda

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 8 Δεκεμβρίου 2018