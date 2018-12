Ποιος ήταν ο MVP Νοεμβρίου στον ΠΑΟΚ;

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Επτά βαθμούς στη Super League Σουρωτη, μία νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας και δύο άσχημα ευρωπαϊκά βράδια τον Νοέμβριο για τον Δικέφαλο. Το paokfc.gr και το PAOK FC Official App σε συνεργασία με το 11888 “Για όλα” σας καλούν να ψηφίσετε τον MVP του προηγούμενου μήνα.

Πρώτος υποψήφιος ο Φερνάντο Βαρέλα . Ο στόπερ από το ΠράσινοΑκρωτήρι το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει κατά πολύ την απόδοσή του. Απροσπέλαστος στο αμυντικό κομμάτι, με εξαιρετικές τοποθετήσεις, καίριες παρεμβάσεις, πολλές κερδισμένες μονομαχίες και φυσικά συμμετοχή στο build up του παιχνιδιού από την άμυνα. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητομάλιστα, έκανε μία απίθανη ενέργεια και αφού ντρίμπλαρε δύο αμυντικούς έδωσε ασίστ στον Κρέσπο .

Επόμενος διεκδικητής του βραβείου, ο κάτοχος του τίτλου, Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας . Ο 11888 MVP Οκτωβρίου έχει αξιοσημείωτη συνέπεια στο παιχνίδι του την τρέχουσα σεζόν. Πολλά τρεξίματα, πάθος, επεμβάσεις και με συμμετοχή στην ανάπτυξη, ο Ισπανός θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για back to back κατάκτηση του ατομικού τίτλου του πολυτιμότερου της ομάδας.

Last but not least, o Δημήτρης Λημνιός. Ο νεαρός εξτρέμ δείχνει, παιχνίδι με το παιχνίδι, όλο και καλύτερος, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Ράζβαν Λουτσέσκου . Όπλα του πέρα από την ταχύτητά του, την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός και την τεχνική του κατάρτιση, η προσήλωση στο τακτικό πλάνο της ομάδας και η αντίδραση του στο transition, είτε επιθετικά είτε αμυντικά.

Λάβετε μέρος στην ψηφοφορία του paokfc.gr κι επιλέξτε τον πολυτιμότερο παίκτη του ΠΑΟΚ για τον Νοέμβριο».