Προπονήθηκε κανονικά ο Λάζαρος και μπήκε 20άδα με Παναιτωλικό! (pic)

Ο Χριστοδουλόπουλος κατάφερε με την προσπάθειά του αλλά και την δουλειά του ιατρικού επιτελείου να γυρίσει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο στην δράση. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος προπονήθηκε κανονικά με τον Ολυμπιακό την Κυριακή αλλά στην παρούσα φάση δεν αποκλείεται να προφυλαχθεί για να μπει στην... μάχη του επόμενου αγώνα της Super League και φυσικά για το ματς της 13ης Δεκεμβρίου με την Μίλαν στο Europa League. Και αυτό παρότι μπήκε στην 20άδα για το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός.

Θα γίνει μία τελική και σχετική κουβέντα την Δευτέρα. Εκτός των πλάνων του Μαρτίνς τέθηκε πάλι ο Τουρέ ενώ δεν μπήκε αποστολή ο Τσιμίκας (σ.σ. ούτε ο Μεριά) και βρέθηκε σε αυτήν ο Μιράντα. Εκτός αποστολής έμειναν και οι Φετφατζίδης, Πάρντο, Ανδρούτσος, Νικολάου και Μασούρας. Το ίδιο ισχύει και για τον τραυματία Χασάν.

Αναλυτικά η 20άδα:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos FC. #olympiacos #slgr #OLYPAN #squadlist #legend pic.twitter.com/ZjEFAPZJZc

