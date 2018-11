Εικοσάδα με Γκερέρο και χωρίς τους τραυματίες και τον Τουρέ ο Μαρτίνς (pic)

Αποστολή με 20 παίκτες ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς. Στην 20άδα είναι ο Γκερέρο και φυσικά τέθηκε off ο τραυματίας Λάζαρος και επίσης με πρόβλημα ο Τσιμίκας. Εκτός πλάνων τέθηκαν και οι Μεριά και Τουρέ, των οποίων το μέλλον ήταν έτσι και αλλιώς αβέβαιο. Ο Τυνήσιος ως γνωστόν είναι και τραυματίας ενώ έξω τέθηκε και ο Χασάν που θα γυρίσει στην δράση στο 2019.

Φυσικά οι Πάρντο, Ανδρούτσος, Νικολάου και Μασούρας εξακολουθούν να μην βρίσκουν... χώρο στα πλάνα του προπονητή τους. Στους 20 μπήκε και ο νεαρός Βρουσάι.

Οι εκλεκτοί του Ίβηρα για το Ατρόμητος - Ολυμπιακός:

Κίπερ: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης και Σα

Αμυντικοί: Ομάρ, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης και Παπέ Σισέ

Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι και Ποντένσε

Επιθετικοί: Γκερέρο και Μάνος

Μία εκτίμηση 11άδας για το ματς είναι με Σα κίπερ, Τοροσίδη φαβορί έναντι του Ομάρ για δεξιά, Σισέ και Βούκοβιτς οι δύο στόπερ και Κούτρης αριστερά. Για το κέντρο ο Γκιγιέρμε αναμένεται να είναι βασικός και από εκεί και μετά... παίζεται μία θέση μεταξύ Μπουχαλάκη, Νάτχο και Καμαρά. Επιτελικός ο Φορτούνης, άκρα με Ναουέλ και Ποντένσε και φορ ο Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο. / The squad players selected ahead of the match against Atromitos FC. #olympiacos #slgr #ATROLY #squadlist pic.twitter.com/XE5NwCRIGI

