Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Όχι δεν σημείωσε τρία γκολ σε ένα παιχνίδι, αλλά κατάφερε να κερδίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά στον διαγωνισμό που διοργανώνει το paokfc.gr και το PAOK FC Official App σε συνεργασία με τη nak Shoes. O Αλέξανδρος Πασχαλάκης είναι ο νικητής του Play of the Month Οκτωβρίου

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν η «απογείωση» του στη Βασιλεία. Τον Σεπτέμβριο το τετ α τετ στο Καραϊσκάκη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Τον Οκτώβριο σειρά πήρα μία απόκρουση πέναλτι. Η δεύτερη του The Goldkeeper τη φετινή σεζόν.

Ο Άρης αιφνιδίασε τον Δικέφαλο στο Κλέανθης Βικελίδης, πήρε το προβάδισμα μόλις στο δύο, η ομάδα του Λουτσέσκου αντέδρασε και με δύο γκολ του Πρίγιοβιτς έφυγε με τη νίκη από την έδρα των Κιτρινόμαυρων.

Ανάμεσα όμως στα δύο τέρματα του Σέρβου χρειάστηκε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης να κάνει τη δουλειά του, με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Ο Χάμζα Γιουνές έστησε τη μπάλα στα 11 βήματα, εκτέλεσε με δύναμη, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ με τα πόδια έδιωξε τη μπάλα και κράτησε το 1-1.

Αυτή η ενέργεια ήταν αρκετή για να χαρίσει στον Πασχαλάκη τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του nak Play of the Month. Στην ψηφοφορία του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο διεθνής τερματοφύλακας συγκέντρωσε το… ηγεμονικό 71,1% και πήρε το βραβείο. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ασίστ τουΠέλκα στον Μαουρίσιο , στην εξαιρετική κομπίνα που έστησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε οΔημήτρης Λημνιός , που σκόραρε λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο, στο ντέρμπι της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό.

