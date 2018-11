Πάει για ρεκόρ με τον Πανιώνιο ο Γέντρισεκ

Ο Έρικ Γέντρισεκ πέτυχε την Δευτέρα το βράδυ το νικητήριο γκολ της Ξάνθης στον Τρίπολη και τώρα έχει σκοράρει σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια της ακριτικής ομάδας. Έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ που έχουν άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές της Ξάνθης στην ιστορία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια έχουν σκοράρει επίσης ο Βεριντιάνο Μαρσέλο το 1990, ο Λέντιο Πάνο το 1995 και ο Σταύρος Λαμπριάκος το 2005. Φυσικά αν ο Γέντρισεκ σκοράρει στο επόμενο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, για πέμπτο στη σειρά δηλαδή, θα κάνει ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Ο Γέντρισεκ είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Super League Σουρωτή μαζί με τον Κουλούρη με επτά γκολ, που τα έχει πετύχει στα επτά τελευταία παιχνίδια του.

