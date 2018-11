Χασάν: «Χαρούμενος για την επιστροφή και το γκολ» (pic)

Χαρακτηριστικά έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter ο Αιγύπτιος επιθετικός, που με το γκολ του έκρινε την αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη:

«Πολύ δύσκολο ματς κόντρα σε μια δυνατή ομάδα αλλά δείξαμε προσωπικότητα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Χαρούμενος που επέστρεψα και χαρούμενος για το γκολ»

Very tough match against a strong team but we showed personality from the first minute till the last. Happy to be back and happy for the goal @olympiacos_org pic.twitter.com/JSCQzQM4eL

— Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) November 4, 2018