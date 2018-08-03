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Εκδικάζονται οι υποθέσεις των Σιλά και Ρινάλντι

Εκδικάζονται οι υποθέσεις των Σιλά και Ρινάλντι

Εκδικάζονται οι υποθέσεις των Σιλά και Ρινάλντι

Δύο προσφυγές εκδικάζονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πρωτοβάθμια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ κατά του Παναθηναϊκού κι αναφερόμαστε στους Ρινάλντι και Σιλά. Συνολικά 18 υποθέσεις εκδικάζονται την Δευτέρα.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΟΥΑΛΑΣ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (WALLACE FERNANDO PEREIRA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΤΙΣ ΚΟΤΝΙΚ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. ΑΕ

6.ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ LEANDRO SALES DE SANTANA

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ LEANDRO SALES DE SANTANA κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΡΟΝΕ (EMANUEL PERRONE) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

11.ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 592/2027 ΠΕΕΟΔ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΛΟΥΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ

15.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

16.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

17.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΑΛΕΣ ΝΤΕ ΣΑΝΤΑΝΑ ΛΕΟΝΤΡΟ – ΛΕΟΖΙΝΟ (SALES DE SANTANA LEANDRO – LEOZINIO) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908»

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