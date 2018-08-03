Εκδικάζονται οι υποθέσεις των Σιλά και Ρινάλντι

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΟΥΑΛΑΣ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (WALLACE FERNANDO PEREIRA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΤΙΣ ΚΟΤΝΙΚ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. ΑΕ
6.ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ LEANDRO SALES DE SANTANA
7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ LEANDRO SALES DE SANTANA κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΡΟΝΕ (EMANUEL PERRONE) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
11.ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 592/2027 ΠΕΕΟΔ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΛΟΥΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ
15.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
16.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
17.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΑΛΕΣ ΝΤΕ ΣΑΝΤΑΝΑ ΛΕΟΝΤΡΟ – ΛΕΟΖΙΝΟ (SALES DE SANTANA LEANDRO – LEOZINIO) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908»