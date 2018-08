Άνοιξε και λογαριασμό για τους πυρόπληκτους η ΠΑΕ Ολυμπιακός (pic)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι, σε συνέχεια των δράσεών μας και μετά την προσφορά του 1.000.000 ευρώ, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας, οι οποίοι επλήγησαν απο τις φονικές φωτιές στην Ανατολική Αττική, ανοίχθηκε λογαριασμός και στην Τράπεζα Πειραιώς, με IBAN: GR25 0172 1080 0051 0809 2398 823. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι υπέφεραν και υποφέρουν από τις φονικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες πήραν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι, όλοι οι Έλληνες και να προσφέρουμε, ο ένας στον άλλο, βοήθεια και στήριξη.

