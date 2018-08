Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ακπόμ (vid)

Μέσω ενός video που δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα της στο twitter, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Τσούμπα Ακπόμ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

"Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Τσούμπα Ακπόμ από την Άρσεναλ. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 47.

Ο Τσούμπα Ακπόμ γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1995 στο Κάνινγκ Τάουν της Αγγλίας από Νιγηριανούς γονείς. Εντάχθηκε από την ηλικία των έξι ετών στα τμήματα υποδομής της Άρσεναλ και η πορεία του ήταν συνεχώς ανοδική, όντας μόνιμα ένα βήμα πάνω από τα παιδιά της ηλικίας του.

Έπαιξε για την Κ18 των Κανονιέρηδων όντας μόλις 15 ετών, ενώ το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο ήρθε μαζί με τα 17α γενέθλιά του. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2012 ο Ακπόμ μπήκε για πρώτη φορά σε αποστολή της μεγάλης ομάδας, στην ήττα με 2-1 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Την σεζόν 2012-13 αγωνίστηκε με την Κ21 στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Premier League και σε 20 συμμετοχές σημείωσε 13 γκολ.

Το επόμενο καλοκαίρι κλήθηκε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και μάλιστα σκόραρε τέσσερα γκολ στα φιλικά κόντρα στην Μικτή Ινδονησίας, στην Εθνική Ομάδα του Βιετνάμ και την Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2013 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League περνώντας αλλαγή στην νίκη επί της Σάντερλαντ με 3-1, ενώ συμμετείχε και στο Youth League αλλά και στο FA Cup Νέων, όπου πέτυχε και χατ τρικ κόντρα στο Πιτέρμπορο.

Τον Ιανουάριο του 2014 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπρέντφορντ που αγωνιζόταν στην League One και έπαιξε σε τέσσερις αγώνες ως αλλαγή, στον ένα μήνα που έμεινε στην ομάδα. Τον Φεβρουάριο εντάχθηκε στην Κόβεντρι μέχρι το τέλος της σεζόν, με την συμφωνία να επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να παίζει στους αγώνες της ομάδας στο Youth League και το FA Cup Νέων. Ο παίκτης φόρεσε την φανέλα της ομάδας σε έξι παιχνίδια και επέστρεψε στο Λονδίνο.

Η σεζόν 2014-15 τον βρήκε στο ρόστερ της Άρσεναλ με τον Αρσέν Βενγκέρ να του δίνει χρόνο σε κάποια παιχνίδια. Τον Φεβρουάριο του 2015 το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του ήταν μεγάλο με τους Κανονιέρηδες εν τέλει να του προσφέρουν συμβόλαιο για τα επόμενα 4,5 χρόνια. Ένα μήνα αργότερα ο Ακπόμ μετακόμισε στην Νότιγχαμ για το φινάλε της σεζόν προλαβαίνοντας να παίξει σε επτά αναμετρήσεις στην Championship.

H επόμενη αγωνιστική περίοδος έμελλε να είναι η πρώτη γεμάτη της επαγγελματικής του καριέρας. Παραχωρήθηκε δανεικός στην Χαλ στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία για την άνοδο της ομάδας στην Premier League. Έπαιξε σε 41 παιχνίδια μετρώντας επτά γκολ και μία ασίστ.

Η σεζόν 2016-17 δεν ήταν τόσο γεμάτη για τον Άγγλο. Το πρώτο μισό έμεινε στην Άρσεναλ, όπου αγωνίστηκε σε ένα μόλις παιχνίδι για το EFL Cup, βγάζοντας μία ασίστ στην νίκη με 0-4 επί της Νότιγχαμ, ενώ το δεύτερο φόρεσε την φανέλα της Μπράιτον σε 10 αγώνες της Championship, πανηγυρίζοντας μία ακόμα άνοδο στην Premier League.

Η επόμενη σεζόν ήταν παρόμοια. Παραμονή στο Λονδίνο στο πρώτο εξάμηνο με δύο συμμετοχές και στην συνέχεια δανεισμός. Μόνο που αυτή την φορά τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα. Ο Ακπόμ φόρεσε την φανέλα της Σιντ Τρούιντεν και αγωνίστηκε πλάι στους Χαρίση και Κίτσιου . Ο νεαρός φορ μπορεί να άργησε να προσαρμοστεί, αλλά στα Play Out του πρωταθλήματος ήταν απολαυστικός, σκόραρε πέντε φορές και βοήθησε την ομάδα του να μείνει στην κατηγορία. Συνολικά στο Βέλγιο έπαιξε 16 αγώνες και πέτυχε έξι γκολ, δίνοντας και μία ασίστ.

Παράλληλα ο Ακπόμ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας έχοντας αγωνιστεί με το εθνόσημο σε 44 παιχνίδια και σκοράροντας 20 γκολ.

Οι εμφανίσεις του με την Σιντ Τρούιντεν προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών ομάδων στην Ευρώπη αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στην κούρσα της απόκτησής του.

Καλώς ήρθες Τσούμπα!".

#PAOK completed the signing of Chuba Akpom from @Arsenal. The young forward signed a three years contract #PAOK #TheFutureIsHere #AkpomIsHere #Welcome #transfers pic.twitter.com/64muqVov0F

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 3, 2018