Aνακοίνωσε τον Μεριά ο Ολυμπιακός

Όπως αναμενόταν ο 25χρονος Μεριά έγινε και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τυνήσιος μπορεί να παίξει εκτός από σέντερ μπακ, ακραίος αμυντικός και εξάρι. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τριετές ή τετραετές συμβόλαιο και ποσά για την μεταγραφή του άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Γιασίν Μεριά ήδη πήγε Ρέντη και έκανε ατομικό και φυσικά θα ενσωματωθεί με την ομάδα στην αμέσως επόμενη χρονικά προπόνηση. Δείτε πιο κάτω το τιτίβισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την μεταγραφή.

Γιασίν Μεριά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Yassine Meriah welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #YassineMeriah #WelcomeYassine pic.twitter.com/qZutNPg1PS

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 28, 2018