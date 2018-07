Η Μπουντεσλίγκα θυμήθηκε τον Ίσμαελ (vid)

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Με αφορμή κάθε γράμμα της αλφαβήτου, ο λογαριασμός της πρώτης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος στο Twitter υπενθυμίζει μερικά εντυπωσιακά γκολ του παρελθόντος.

Σήμερα ήταν η μέρα του «Ι» και του Βαλεριέν Ίσμαελ, που πλέον έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αποτελεί τον προπονητή του Απόλλωνα Σμύρνης, ωστόσο στο παρελθόν ως ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης (2003-2005), της Μπάγερν Μονάχου (2005-2007) και του Ανόβερου (2007-2009).

Ως παίκτης της ομάδας της Βρέμης σκόραρε με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο τη σεζόν 2003/04 και η Μπουντεσλίγκα το «έπαιξε» στο Twitter.

I is for Ismaël

A big step towards the title in a Nordderby demolition #Goalphabet pic.twitter.com/rMn4ndipcT

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 11 Ιουλίου 2018