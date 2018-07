Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε! (pic & vid)

Ντανιέλ Ποντένσε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Daniel Podence welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #DanielPodence #WelcomeDaniel pic.twitter.com/9uMUZabk72

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 9, 2018