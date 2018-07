Η αποτυχία, το όνειρο και... come on England!

Η προετοιμασία των πρωταθλητών ξεκίνησε και ως δεδομένο πρέπει να λάβουμε ότι οι κιτρινόμαυροι απέτυχαν στο κομμάτι που αφορούσε τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την επιθυμία να υπάρξουν τουλάχιστον ο αντί-Λάζαρος και ο αντί-Αραούχο στο Κίελτσε της Πολωνίας. Καταγράφεται και σημειώνεται όπως και αναδεικνύεται. Διότι στην ΑΕΚ τα ρεπορτάζ δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ κατευθυνόμενα! Η κριτική θα γίνεται και σε όποιον δεν αρέσει μπορεί να καλύψει το ρεπορτάζ μιας άλλης ομάδας σε ένα από τα μέσα των αφεντάδων και να γράφουν τα παραμύθια τους και τους... δράκους τους. Στο τέλος της ημέρας το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και αποδεικνύεται σε όλα τα επίπεδα για τους αντιπάλους της Ένωσης και τα ατελείωτα λεφτά που (θα) σπρώξουν αλλά τελικά ΔΕΝ...

Η ΑΕΚ του Ουζουνίδη ξεκίνησε το χτίσιμο ΜΗΝ έχοντας τα απαραίτητα υλικά για να βάλει τις σωστές βάσεις. Πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος της; Να αγωνιά γιατί θα 'χει χειρότερο ρόστερ από πέρυσι; Αυτό θα φανεί με την ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού και παράλληλα από το αποτέλεσμα όπως πάντα στο ποδόσφαιρο! Νωρίτερα όποιος το κάνει θα πρέπει να συγγενεύει με τον Νοστράδαμο... Όμως τα κακώς κείμενα πρέπει να σημειώνονται και να υπογραμμίζονται για το καλό του ίδιου του club. Κι όταν κάτι δεν πάει καλά πάντα η ευθύνη θα βαραίνει πρώτα το μεγάλο αφεντικό και έπειτα τους εκλεκτούς του.

Θα έπρεπε, λοιπόν, να είχε ήδη η Ένωση έναν φορ επιπέδου (τον Πόνσε αφού αυτόν ξεχώρισε και ζήτησε ο Έλληνας τεχνικός, θα κριθεί και αυτός άλλωστε, οπότε είναι σωστό με τις δικές του επιλογές να συμβεί αυτό) και έναν εξτρέμ που θα είναι καλύτερος του προκατόχου του... Τόσο απλά και όμορφα... Κάτι τέτοιο δεν έγινε, άρα κατ' αρχήν αυτό σαν γεγονός συνιστά αποτυχία και τέλος. Δεν ήρθε όμως και η καταστροφή του κόσμου. Η ΑΕΚ οφείλει να βρει 3 ποδοσφαιριστές ενδεκάδας που θα κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να το κάνει έως το τέλος του βασικού σταδίου προετοιμασίας (νωρίτερα οφείλει, αλλά τουλάχιστον τότε...).

Έχει τη δυνατότητα να περιμένει επειδή πολύ απλά παίζει φέτος πρώτα ματς στα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου. Αν έχει τους συγκεκριμένους 3 ποδοσφαιριστές η πρωταθλήτρια (μέσο, εξτρέμ και φορ) έως τις 15 Ιουλίου στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη, τότε θα 'χει τη δυνατότητα να ποντάρει πάνω τους... Στην αντίθετη περίπτωση οποιαδήποτε αποτυχία σε αγωνιστικό επίπεδο ΔΕΝ αφορά το τεχνικό τιμ αλλά αποκλειστικά τη διοίκηση της Ένωσης και μόνο αυτή. Διότι τα πρόσωπα δεν έρχονται μόνα τους. Επιλέγονται... Ωστόσο το έργο της διοίκησης έως τώρα (και) στο αγωνιστικό αποδεικνύεται ολόσωστο, οπότε αξίζει η αναγνώριση και η υπομονή έως την υλοποίηση του πρότζεκτ...

Το «χτυπάμε το σαμάρι» δεν υπάρχει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτές οι αστειότητες είναι για τις υπόλοιπες ομάδες που λειτουργούν με υπαλληλικό προσωπικό στα media που ανήκουν άλλωστε στους αφεντάδες των εκάστοτε club. Πρόσφατα είδαμε και το αποτέλεσμα της σύμπραξης των ασπρόμαυρων και των ερυθρόλευκων. Διότι εκτός από τον γάμο που έκαναν για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα νέα συνεταιράκια (έτσι δεν έλεγαν για την πρώην συμμαχία; Άρα τα ίδια ισχύουν και τώρα φαντάζομαι, θα το γράφουν), άρχισαν και τα ΜΜΕ να παίζουν κοινή μπαλίτσα και να εκτίθενται οι δημοσιογραφικοί (υπαλληλοι) στρατοί με μπούρδες για το γήπεδο.

Έγινε στάση εργασίας σε όλα τα εργοτάξια της Αθήνας για ενημέρωση από το συνδικάτο των οικοδόμων, άρα συνέβη κάτι τέτοιο και στο γήπεδο της ΑΕΚ που είναι εργοτάξιο, ενημέρωσαν οι άνθρωποι τους εργαζόμενους και αυτό γίνεται ΠΑΝΤΑ με στάση εργασίας! Και τα υπαλληλάκια σε οπαδικά ασπρόμαυρα, σε αντίστοιχα ερυθρόλευκα, αλλά και στα δήθεν αντικειμενικά των αφεντικών τους το ανέδειξαν γράφοντας ότι είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του γηπέδου των πρωταθλητών. Στη δημοσιογραφία οι αλήτες του δόγματος «μην αφήνεις ποτέ μια μιρκή λεπτομέρεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία» έχουν διαμορφώσει την κατάσταση «βιάζουμε την αλήθεια για να εξυπηρετούμε συμφέροντα».

Όπως και να 'χει το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και όσο αν πολεμήσουν μαζί τα συνεταιράκια δεν θα αλλάξει ότι θα γίνει. Η ΑΕΚ θα παίξει στην Νέα Φιλαδέλφεια ξανά και εκείνοι θα χάνουν πάλι από την Δεκελείας... Έτσι ήταν κι έτσι θα είναι!!!

Υγ: Μετράμε αντίστροφα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με την συμπαθέστατη Κολομβία. Ελπίζουμε όλοι στην πρόκριση της παρέας του Κέιν... Είναι το πιο δύσκολο ματς που θα δώσει η ομάδα του Σάουθγκεϊτ έως τα ημιτελικά αν καταφέρει να κερδίσει τώρα, σε λίγη ώρα. So: Come on England...

Υγ2: Είδα ότι ο κ. Ουζουνίδης δεν πήρε μαζί του τον Βασιλαντωνόπουλο και καλά έκανε αφού έτσι έκρινε. Δεν μπορώ να κριτικάρω την δουλειά του στο Κίελτσε της Πολωνίας, δεν είμαι εκεί για να το κάνω αλλά ξέρω και έχω μάθει τα καλύτερα, έχει αποδειχθεί άλλωστε. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δεν μιλάμε για ένα παιδί στα 20 του χρόνια, ούτε για έναν παίκτη που δεν πήγε καλά στην ομάδα που βρισκόταν (Λαμία) δανεικός. Είναι κάποιοι άλλοι εκεί και δεν είναι παιδιά που θα έπρεπε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς διότι δεν είμαι προπονητής και ευτυχώς. Έχω τη δυνατότητα να κρίνω από το αποτέλεσμα και όλοι απ' αυτό θα κριθούν από τα πρώτα κιόλας ματς.

Υγ3: Δεν με απασχολεί τι θα γίνει με τον Λάζαρο. Αν έχει κάνει τέτοια πατάτα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός να το πληρώσει. Από μικρά το πρώτο πράγμα που μας έλεγαν ήταν: την υπογραφή σας και το... Εεεεε προσοχή θέλει. Αν όντως έχει δίκιο η ΑΕΚ στην υπόθεση να τιμωρηθεί παραδειγματικά γιατί οι βλακείες πληρώνονται. Έχω γράψει όμως πως θα προτιμούσα να χωρίσουν οι δυο πλευρές πιο όμορφα. Ούτως ή άλλως ότι ήταν να πάρει απ' τον Λάζαρο η Ένωση το πήρε...

Υγ4: Διακρίναμε όλοι γκρίνια για τον Οικονόμου. Σε μια χώρα που βγάζει μόνο λάδι και... στόπερ! Δεν το καταλαβαίνω. Την ίδια γκρίνια είχαμε βιώσει όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Βράνιες και μάλιστα έγινε μεγαλύτερη όταν αποβλήθηκε στην Τρίπολη. Υπομονή και κρίση όταν πρέπει... Θα μου πει κάποιος «καλά αν είναι να 'χουμε μείνει εκτός στόχων θα είναι αργά». Οπότε είναι λογικό να ακυρώνουμε καλούς ποδοσφαιριστές επειδή έτσι; Παράλογο εντελώς... Κριτική δεν σημαίνει γράφω όσα θέλουν να διαβάζουν σε περίοδο γκρίνιας. Αυτό λέγεται πολιτική και αν συνεχίζεται ενώ έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος το συμπέρασμα: εμπάθεια! Για μένα η ΑΕΚ με την άφιξη του Οικονόμου διατηρεί την κορυφαία αμυντική τετράδα στην Ελλάδα όπως αποδείχτηκε πέρυσι εντός κι εκτός συνόρων με Τσιγκρίνσκι, Λαμπρόπουλο, Τσόσιτς και Οικονόμου.

Υγ5: Μεγάλη κουβέντα για τον Λυμπερόπουλο και τη σημασία άφιξης του Ματιάσεβιτς. Τον «Λύμπε» τον ήξερε η ΑΕΚ και ο Μελισσανίδης. Τον ίδιο, τη δουλειά του και για το τι είναι ικανός και τι όχι. Και ο Ματιάσεβιτς που ήρθε όμως ποιος είναι; Τι έχει σαν βιογραφικό; Θα δούμε στην πορεία αν κάνει... Αυτό που πρέπει να ψάξουμε να δούμε και να... πούμε σώνει και ντε είναι: «δεν κάνει μωρέ ο ''Λύμπε''», ή «τον άδειασε με την άφιξη του Ματιάσεβιτς», λες και υπάρχει καμιά πολεμική στην ΑΕΚ μεταξύ των στελεχών. Αυτό είναι αστείο. Για να αδειάσεις και να εκθέσεις ένα πρόσωπο σε ένα συγκεκριμένο πόστο φέρνεις καλύτερό του, όχι πρόσωπο που επίσης συνιστά στοίχημα και είναι ρίσκο αν θα σου βγει αφού πρώτη φορά δουλεύει σε τέτοιο επίπεδο! Μια χαρά έκανε η ΑΕΚ και ενισχύθηκε κάπου που είναι φανερά και δικαιολογημένα πίσω. Διότι στο τέλος της κουβέντας και της... ημέρας σημασία έχει μόνο ένα πράγμα: το καλό της ΑΕΚ, να εξελίσσεται, να προοδεύει και να βελτιώνεται ΠΑΝΤΟΥ η πρωταθλήτρια... Τα γράφω και παραπάνω: ούτε ο «Λύμπε» ευθύνεται, ούτε ο Ματιάσεβιτς θα φταίει.

Υγ6: Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο οφείλουμε να ευχόμαστε προκρίσεις για όλες τις ελληνικές ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. ΟΛΕΣ... Διότι αύριο στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχει, ούτε καν σήμερα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως ΚΑΝΕΙΣ δεν έρχεται να παίξει εδώ (με όσα έγιναν και σε συγκεκριμένα ματς αλλά δεν θέλω να εστιάσω για να μη θεωρήσει κανείς ότι γίνεται σκόπιμα για να... κράξω πάλι αφέντες και ομάδες). Πρέπει να πετύχουν ΟΛΕΣ οι ομάδες μας!