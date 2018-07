Επίσημο και του Ζησόπουλου στον Λεβαδειακό

Στον Λεβαδειακό επέστρεψε και επίσημα ο Γιώργος Ζησόπουλος. Ο 34χρονος αμυντικός, μετά από μισή χωρία στον Απόλλωνα Σμύρνης, θα φορέσει και πάλι την φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας έπειτα από πέντε χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Λεβαδειακός την Κυριακή, μετά από τις μεταγραφές των Μπαστακού και Παράντας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Π.Α.Ε. Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Ζησόπουλου ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Έτσι ο 34χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στην ομάδα που ουσιαστικά αναδείχθηκε. Ο Γιώργος Ζησόπουλος υπηρέτησε τον Λεβαδειακό για 7 χρόνια (2005 -2010 και 2011-2013 μετρώντας 140 συμμετοχές και 7 γκολ»

Το who is who

Ο Γιώργος Ζησόπουλος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ το 2003 καιμε την ομάδα

της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε την έξοδο στους προκριματικούς του Τσάμπιονς Λιγκ το 2004. Το 2005 μετακόμισε στον Λεβαδειακό όπου παρέμεινε επί μία πενταετία ως βασικό στέλεχος. Το καλοκαίρι του 2010 μετακόμισε στην Κομοτηνή και τον Πανθρακικό όπου αγωνίστηκε για έναν χρόνο και επέστρεψε ξανά στην Βοιωτία και τον Λεβαδειακό.

Από το 2013 μέχρι το 2016 αγωνίστηκε με τα χρώματα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ τον Ιούνιο του 2016 συμφώνησε με τον Ατρόμητο Αθηνών για τα επόμενα δύο χρόνια. Τον Γενάρη του 2018 «μετακόμισε» στον Απόλλωνα Αθηνών.

Γιώργος Ζησόπουλος

Ημερ. γέννησης 23 Μαΐου 1984 (34 ετών)

Τόπος γέννησης Κατερίνη, Ελλάδα

Ύψος 1,82 m

Θέση Μέσος

Πληροφορίες συλλόγου

Ομάδα Λεβαδειακός

Νούμερο φανέλας

Επαγγελματική καριέρα*

Περίοδος Ομάδα Συμμ.† (Γκ.)†

2004-2005 ΠΑΟΚ 17 (0)

2005-2010 Λεβαδειακός 84 (2)

2010-2011 Πανθρακικός 32 (2)

2011-2013 Λεβαδειακός 56 (5)

2013-2016 Αστέρας Τρίπολης 92 (1)

2016-2018 Ατρόμητος Αθηνών 18 (0)»