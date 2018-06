Ένγκελς: «Όταν ο προπονητής σου λέει άλλο ένα λεπτό» (pic)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικά.

Ο Μπιόρν Ένγκελς μάλιστα τη στιγμή που ήταν πάνω στο διάδρομο φαίνεται ότι... ζορίστηκε κάπως από το γυμναστή της ομάδας Χρήστο Μουρίκη.

Ο Βέλγος στόπερ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Όταν πιστεύεις ότι τα τεστ τελείωσαν αλλά ο προπονητής σου λέει άλλο ένα λεπτό».

When you think the tests are over but the coach says 1 more minute... #PreSeason #Olympiacos pic.twitter.com/DxqMqpFsXQ

— Bjorn Engels (@BjornEngels) June 16, 2018