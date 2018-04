Η Ρόμα προβλέπει... έκρηξη γεννήσεων λόγω Μανωλά! (pic)

Αν κρίνει κανείς από την ένταση στους πανηγυρισμούς των σπορτκάστερ και όσα έγιναν στο Ολίμπικο το βράδυ της Τρίτης (10/4), όπου η ομάδα του Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο επιβλήθηκε με 3-0 της Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στους «4» του Champions League για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, τότε η γιορτινή διάθεση των οπαδών της πρέπει να έφτασε στο μάξιμουμ!

Με χιουμοριστική διάθεση, η Ρόμα συνέδεσε την αποθέωση των τιφόζι της με τη σεξουαλική τους λίμπιντο και κάνοντας εκτίμηση για... αυξημένη δραστηριότητα μετά το βράδυ, βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει μέσω Twitter παιδικά ρούχα, σαλιάρες, φορμάκια και άλλα αξεσουάρ για μωρά, τα οποία προβλέπει να πουλήσει σε ακριβώς 9 μήνες, όταν θα εμφανιστούν τα αποτελέσματά της!

«Ίσως πουλήσουμε μερικά τέτοια σε 9 μήνες από σήμερα», αναφέρει το χαρακτηριστικό ποστ του αγγλόφωνου λογαριασμού των «τζιαλορόσι»!

We might be selling a few of these in 9 months pic.twitter.com/GMlQt9uhuE

— AS Roma English (@ASRomaEN) 11 Απριλίου 2018