Διαψεύδει για Ένγκελς η Άντερλεχτ (pic)

Το καλοκαίρι του 2017 κόστισε στον Ολυμπιακό πολλά λεφτά, περί τα 7 εκατ. ευρώ. Όπως όλα δείχνουν όμως, ο Μπιορν Ένγκελς θα αποτελέσει «θύμα» των σαρωτικών αλλαγών που αναμένονται το καλοκαίρι στον Πειραιά, δίχως να έχει προσφέρει τα αναμενόμενα στους «ερυθρόλευκους».

Στην πατρίδα του ασχολούνται αρκετά με την περίπτωσή του, συνδέοντάς τον με τις εξελίξεις που αναμένονται στο «λιμάνι» και αναφέροντας πως η Άντερλεχτ θα ενδιαφερόταν να τον επαναπατρίσει, αν τεθεί τελικά προς πώληση.

Το ρεπορτάζ από το Βέλγιο που συνέδεε την Άντερλεχτ με τον πρώην παίκτη της Μπριζ και νυν του Ολυμπιακού ανέφερε τα εξής: «Χωρίς αμφιβολία, είναι η είδηση της ημέρας. Η Άντερλεχτ, που είναι σε αναζήτηση νεαρών Βέλγων ποδοσφαιριστών, θα έκανε διερευνητική επαφή για να εντάξει στις τάξεις της τον Μπιόρν Ένγκελς. Μια υπόθεση ιδιαίτερα λεπτή, δεδομένου του παρελθόντος του παίκτη, που έχει περάσει από την Κλαμπ Μπριζ».

Εντούτοις, η ομάδα των Βρυξελλών πήρε επίσημα θέση, με την εξής ανακοίνωση: «Σε αντίθεση με όσα μεταφέρονται από μερίδα του Τύπου σήμερα, η Άντερλεχτ δεν είχε καμία επαφή με τον Μπιόρν Ένγκελς, σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή».

#RSCA heeft, in tegenstelling tot wat in sommige media vandaag verschenen is, geen enkel contact gehad met Björn Engels ivm een eventuele overgang.

