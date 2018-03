Το «μαγικό» του Βιεϊρίνια πήρε το βραβείο (vid)

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η διπλή ντρίπλα του Βιεϊρίνια στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App ως το Play of the Month Φεβρουαρίου.

Μερικές φορές δεν χρειάζεται η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα για να κάνει ένα ολόκληρο γήπεδο να σηκωθεί όρθιο και να χειροκροτήσει. Αρκεί μία στιγμή, μία έμπνευση, μία περίτεχνη ενέργεια για να ξεσηκώσει τους φιλάθλους.

Ο ΠΑΟΚ και η nak Shoes αποφάσισαν να βραβεύουν την κορυφαία ενέργεια κάθεμήνα, θεσπίζοντας το βραβείο για το Play of the Month. O Αντελίνο Βιεϊρίνια είναι ο πρώτος νικητής του νέου ατομικού τίτλου.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου στο παιχνίδι με την ΑΕΛ έκανε μία διπλή προσποίηση στον Ζίζιτς κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού. Η ντρίπλα του συγκέντρωσε το 53,14% των ψήφων και του χάρισε το βραβείο για τον Φεβρουάριο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και η ασίστ του στον Πέλκαγια το γκολ κόντρα στην Λαμία, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μαουρίσιο , για την… ποδιά του στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ.

Θυμηθείτε ΕΔΩ την απίθανη ενέργεια του Πορτογάλου μέσα από το PAOK TV».