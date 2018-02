Και Μιραλάς και Ανσαριφάρντ (pic)

Χωρίς Φορτούνη και Σισέ δεν θα υπήρχαν πολλές εκπλήξεις. Ο Οσκαρ Γκαρθία δεν έκανε πολλές αλλαγές στην 11αδα και στο 4-2-3-1 που επέλεξε κόντρα στον Πανιώνιο. Ο Προτό θα είναι τερματοφύλακας και οι Ομάρ, Μποτία, Νικολάου, Σισέ και Χατζισαφί μπροστά τους.

Οι Ζιλέ και Ταχτσίδης θα είναι τ' αμυντικά χαφ με τον Οφόε να έχει ρόλο 10αριού, ο Μάριν θα ξεκινήσει δεξιά, ο Μιραλάς αριστερά και ο Ανσαριφάρντ στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. / The line-up for today's match against Panionios FC.

