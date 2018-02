To video της Λίγκας για την αγωνιστική αφιερωμένη στην... μάχη κατά του παιδικού καρκίνου

Η Super League αφιερώνει για όγδοη συνεχή χρονιά την 21η αγωνιστική στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φιλάθλων και της κοινωνίας και στη στήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. . For the eighth consecutive season, Super League dedicates the 21st matchday to the awareness campaign and the support of children with cancer and their families. . #slgr #superleaguegreece #lampsi #floga

A post shared by Super League Greece (@super_league_gr) on Feb 8, 2018 at 2:32am PST