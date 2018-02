Εισβολή οπαδών και σοβαρά επεισόδια στο Γ. Καραϊσκάκης (pics & vid)

Το μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Superleague Σουρωτής μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ τελείωσε με νικήτρια την Ένωση, αλλά και εικόνες που στιγμάτισαν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Παπαπέτρου, οπαδοί των Πειραιωτών επιχείρησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Προκλήθηκαν επεισόδια με τα ΜΑΤ, που υποχώρησαν προς την φυσούνα, ενώ έγινε εκτεταμένη χρήση χημικών.

Η ατμόσφαιρα έγινε πολύ βαριά για όλους όσους βρίσκονταν ακόμα εκείνη την ώρα στο γήπεδο, δημοσιογράφους και οπαδούς, ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν κλεισμένοι στα αποδυτήρια, λόγω των δακρυγόνων.

Το tweet που ακολουθεί είναι από τον Τόμας Βαν ντελ Σπίγκελ, που βρέθηκε στο Γ. Καραϊσκάκης:

Het is al bij al nog ok om naar het voetbal te gaan in België. #Olyaek pic.twitter.com/rbUcjzyLA5

— Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) 4 Φεβρουαρίου 2018