Ντύθηκαν στα ασπρόμαυρα (pic)

Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του «Δικεφάλου» αφού υπέγραψαν στην Αθήνα, ήρθαν το βράδυ της Τετάρτης (31/1) στη Θεσσαλονίκη και το πρωί της Πέμπτης (01/02) έκαναν την πρώτη προπόνηση με τη νέα τους ομάδας.

Για τις ανάγκες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ντύθηκαν στα ασπρόμαυρα και το πρόγραμμα σε λίγο περιλαμβάνει τις πρώτες εικόνες από την Τούμπα και τα βίντεο με τις πρώτες τους δηλώσεις.

Some PAOK TV preparations for new guys @thib_mou and #Mihojevic #PAOK #transfers pic.twitter.com/RfO31dQLB9

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 1 Φεβρουαρίου 2018