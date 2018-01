Η «πρώτη» του Μιραλάς στο πρωτάθλημα (pic)

Ο Βέλγος επιθετικός έπαιξε κόντρα στον Πλατανιά για το Κύπελλο, για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στο Λιμάνι κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Κόντρα στους Λαμιώτες θα κάνει και το ντεμπούτο του στη Superleague Σουρωτή κι αναμένεται να χειροκροτηθεί ξανά δυνατά από το κοινό του Ολυμπιακού.

Εξάλλου, για πρώτη φορά θα οδηγήσει σε αγώνα πρωταθλήματος ο Όσκαρ Γκαρσία, που κατεβαίνει, όπως αναμενόταν, με όλα τα επιθετικά του «όπλα» στον αγώνα με τους νεοφώτιστους. Ο Προτό θα υπερασπιστεί την εστία, ο Φιγκέιρας και ο Κούτρης θα καλύψουν τα άκρα της άμυνας, με τον Ένχελς και τον Μποτία να παίζουν στο κέντρο της. Μπροστά τους θα βρίσκονται ο Ρομαό με τον Ζιλέ, ενώ για την επίθεση, Μιραλάς (αριστερά), Μάριν (δεξιά) και Φορτούνης θα πλαισιώσουν τον Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The line-up for today's match against PAS Lamia 1964. #olympiacos #slgr #OLYLAM #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #lineup pic.twitter.com/V7k33VfO4f

