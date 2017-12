Τα σάρωσε όλα ο Πέλκας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Ο Δημήτρης Πέλκας αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 14η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.

Η Τούμπα μετά από πολύ καιρό γέμισε με φωνή και πάθος και έσπρωξε τους παίκτες σε μία εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Δικεφάλου μπήκαν αποφασισμένοι και δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο τους από το πρώτο λεπτό, ενώ στο δεύτερο μέρος έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους.

Πρόσωπο της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Πέλκας. Ο νεαρός μέσος του Δικεφάλου έκανε μία μεγάλη εμφάνιση και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην νίκη. Πέτυχε στα πρώτα λεπτά του αγώνα ένα πανέμορφο γκολ με σουτ από μεγάλη απόσταση, ενώ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου κλείδωσε την νίκη με ένα έξοχο σλάλομ και άψογο τελείωμα. Πέρα από τα δύο γκολ ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου ήταν εξαιρετικός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, είχε πάθος και ένταση στο παιχνίδι του και συνέβαλε τα μέγιστα στο εντυπωσιακό τρίποντο επί των Πρασίνων.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης του paokfc.gr και στο PAOK FC Official App, ο Πέλκας διέλυσε τον ανταγωνισμό και με ποσοστό 71,9% κατέκτησε ένα ακόμα βραβείο για την εμφάνισή του, καθώς αναδείχθηκε και MVP της αγωνιστικής ενώ παρέλαβε και το σχετικό βραβείο για το Best Goal. O μόνος ποδοσφαιριστής που έπιασε διψήφιο ποσοστό ήταν ο Ευθύμης Κουλούρης, που είχε πολύ καλή παρουσία, ευστόχησε από από το σημείο του πέναλτι για το 3-0 και πήρε το ζεστό χειροκρότημα από το κοινό της Τούμπας.