Ο 21χρονος εξτρέμ των «μπλαουγκράνα» μετακινείται στην Αιώνια πόλη τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι με το κόστος του δανεισμού να φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως ενημερώνουν οι «τζιαλορόσι» στην ανακοίνωσή τους.

Μάλιστα, τονίζουν ότι υπάρχει και όρος υποχρεωτικής αγοράς του ποδοσφαιριστή για το καλοκαίρι, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που συμπεριλήφθηκαν στο deal.

Αν γίνει αυτό, τότε το ποσό που θα πρέπει να βγάλει η Ρόμααπό τα ταμεία της θα φτάσει στα 11 εκατομμύρια ευρώ και με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 15 εκατ.

Φέτος, ο Πέρεθ έπαιξε σε 11 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας μια φορά στη LaLiga και άλλη μια στο Champions League.

Official: Carles Perez is now a Roma player!

Even one missing child is one too many. #ASRoma have teamed up with organisations around the world to help the search – including for the seven youngsters featured here. pic.twitter.com/4W33XKVhUF

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 30, 2020