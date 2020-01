Ο Τζανιόλο περνάει τη μισή Γιουβέντους και παθαίνει χιαστούς (vid)

Ο Νικολό Τζανιόλο υπέστη ρήξη χιαστών στο ματς με τη Γιουβέντους το βράδυ της Κυριακής και λογικά δεν θα προλάβει να δώσει το παρών ούτε στο EURO. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Ρόμα μάλιστα στάθηκε τόσο άτυχος, που αυτό το πλήγμα τον βρήκε κατά τη διάρκεια της πιο εντυπωσιακής ενέργειας στη μέχρι τώρα καριέρα του. Ο Τζανιόλο πήρε την μπάλα από την μία περιοχή και κάλπασε μέχρι την άλλη, αφήνοντας πίσω όποιον Γιουβεντίνο προσπάθησε να τον σταματήσει. Μόνο που στο τέλος τον βρήκε το κακό.

Nicolo Zaniolo just did this against Juventus on a day number 3151 since Inter won a trophy.#Zaniolo #RomaJuve pic.twitter.com/1pRYzCdBwn

— Days Since Inter Won A Trophy (@InterMerdaaa) January 12, 2020