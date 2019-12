Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει συνηθίσει μονάχα τα χρυσά μετάλλια και τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του, οπότε ο τίτλος του... φιναλίστ είναι τέτοιος που τον απεχθάνεται.

Έτσι, όταν πέρασε από το ειδικό stage για να πάρει το μετάλλιό του, ναι μεν επέτρεψε να το περάσουν στον λαιμό του, αλλά το έβγαλε αμέσως φανερά απογοητευμένος από την κατάληξη της αναμέτρησης με τους «λατσιάλι».

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?"

CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019