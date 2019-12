Ο καλλιτέχνης, Σιμόνε Φουγκαζότο, είναι ο δημιουργός του έργου στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα πιθήκων με όλα τα χρώματα των ομάδων της Serie A, ωστόσο, η επιλογή του ζώου για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα «χτύπησε» πολύ άσχημα στο φίλαθλο κοινό αλλά και τους συλλόγους του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Ρόμα αντέδρασε και δημόσια μέσω social media - σε έναν από τους καλύτερους λογαριασμούς που μπορεί ν' ακολουθήσει κανείς από το χώρο του ποδοσφαίρου - και έγραψε:

«Μας έκανε τρομερή έκπληξη η εικόνα της καμπάνιας της Serie A κατά του ρατσισμού με τις μαϊμούδες και τα χρώματα... Αντιλαμβανόμαστε πως η Λίγκα θέλει να χτυπήσει τον ρατσισμό, όμως, δεν θεωρούμε ότι είναι ο σωστός τρόπος αυτός...».

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2019