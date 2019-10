Σβαρτζενέγκερ: «Terminator είναι ο ... Κριστιάνο» (vid)

Ο θρυλικός Terminator επέλεξε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ για να του δώσει τον τίτλο που τον έκανε δημοφιλή και με τον οποίο συνοδεύτηκε η καριέρα του, γράφοντας κινηματογραφική ιστορία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάποιος με το παρατσούκλι Terminator και νομίζω ότι είναι ο Κριστιάνο, αλλά θα πρέπει οι δημοσιογράφοι ν' αρχίσετε να τον αποκαλείτε έτσι ώστε να το συνηθίσει ο κόσμος και να τον φωνάζει Terminator»!

Arnie knows who football's Terminator is...

Football Focus

@BBCOne

Saturday, 12:00 BST pic.twitter.com/2AjZcKOWIW

— Match of the Day (@BBCMOTD) October 25, 2019