Ο διεθνής αμυντικός των Ναπολιτάνων συχνά – πυκνά γίνεται αποδέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς, εμετικών συνθημάτων και ήχων μαϊμούδων από αντίπαλους οπαδούς στο γήπεδο, ωστόσο, σε μια από αυτές τις στιγμές, σε εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Λάτσιο, ένα πιτσιρίκια έδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά και μπορεί να νικήσει τη βλακεία.

Διαβάστε την ιστορία που αποκάλυψε ο Κουλιμπαλί στο Players' Tribune:

Στη Ρώμη με τη Λάτσιο, ήμουν στεναχωρημένος. Έκαναν ήχους μαϊμούδων. Ο προπονητής κατάλαβε ότι με ενοχλούσε γιατί έβλεπε τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο. Το είπε στον διαιτητή και εκείνος αποφάσισε να διακόψει το παιχνίδι.

Περιμέναμε πέντε λεπτά και μετά υπήρξε οριστική διακοπή. Από τα μεγάφωνα ακούστηκε ότι έπρεπε να σταματήσουν τα ρατσιστικά συνθήματα. Σταματήσαμε το παιχνίδι, όμως, οι φωνές δεν σταμάτησαν.

Όταν μπήκαμε στο γήπεδο είχα ένα παιδί δίπλα μου και μου είχε ζητήσει τη φανέλα. Του υποσχέθηκε ότι θα του την έδινα στο τέλος του αγώνα. Καθώς αποχωρούσα από τον αγωνιστικό χώρο εκνευρισμένος, δεν ξέρω πως, θυμήθηκα ότι του είχα υποσχεθεί τη φανέλα και έψαξα τον μικρό στην εξέδρα. Τότε εκείνος μου είπε “συγγνώμη για ό,τι συνέβη”.

Ένα μικρό παιδί απολογήθηκε για τόσους πολλούς χαζούς ανθρώπους...

Του είπα “μην ανησυχείς, και σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε..." και έφυγα...».

What a touching moment at the end of this clip.

Koulibaly remembers to give his jersey to a little boy after his game against Lazio was ended early due to racist abuse.

The little boy apologized to Koulibaly for the incidents. A little boy folks. pic.twitter.com/kgyDrPNOAR

