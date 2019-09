Ο Βέλγος επιθετικός σκόραρε με πέναλτι στη νίκη (2-1) της Ίντερ στην «Sardegna Arena», όμως, έγινε αποδέκτης εμετικής ρατσιστικής συμπεριφοράς από τους οπαδούς της Κάλιαρι που αποδεικνύουν ξανά πως ο ρατσισμός... ζει και βασιλεύει στις τάξεις των υποστηρικτών της.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να ακούσετε τους ήχους των μαϊμούδων που είχαν αποδέκτη το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «νερατζούρι», με τον κόσμο της Κάλιαρι ν' απασχολεί ξανά με κάτι τόσο άσχημο, όπως το είχε κάνει με τον Μουντάρι το 2017, με τον Ματουϊντί το 2018 και με τον Κεν νωρίτερα μέσα στο 2019...

This is genuinely the worst video I've ever watched. Cagliari fans racially abuse Romelu Lukaku as he's about to take a penalty. Just listen to the monkey noises. Unbelievably disgusting. pic.twitter.com/c3yjbkv6ES

