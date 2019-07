Ο 19χρονος Ολλανδός αμυντικός που κόστισε 75 εκατομμύρια ευρώ στους «μπιανκονέρι», βρέθηκε στο Allianz Stadium ώστε να ξεναγηθεί στους χώρους του γηπέδου.

Μπήκε στ' αποδυτήρια στα οποία θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής πλάι σε παίκτες όπως οι Μπουφόν, Κιελίνι και Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ, στο tour ακολουθούσαν περήφανοι και οι συγγενείς του.

Ο Ντε Λιχτ πήρε κι ένα σύντομο... μάθημα ιστορίας. Βρέθηκε στην αίθουσα όπου υπάρχει το μουσείο της Γιουβέντους κι εκεί, άνθρωπος του συλλόγου του εξηγούσε ορισμένα πράγματα για τα τρόπαια που αντίκριζε...