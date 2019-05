Κλαούντιο Ρανιέρι: Σεβασμός, δάκρυα, αγάπη για τη Ρόμα...

Όταν η Ρόμα αποφάσισε ν' απολύσει τον Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο, έπειτα και από τον αποκλεισμό στα νοκ-άουτ του Champions League από την Πόρτο στους «16», ο Κλαούντιο Ρανιέρι δεν μπορούσε ν' αντισταθεί από τη στιγμή που του έγινε η πρόταση.

Δεν έχει κρύψει, άλλωστε, ποτέ, τα συναισθήματά του για τον σύλλογο της Αιώνιας πόλης και προσπαθεί να μεταδώσει την αγάπη για την ομάδα και στον εγγονό του, με τον οποίο εθεάθη πρόσφατα να του έχει φορέσει μια φανέλα των «τζιαλορόσι» για ν' αρχίσει να συνηθίζει το χρώμα και το έμβλημα πάνω του.

Claudio Ranieri takes his grandson for a tour of Trigoria pic.twitter.com/MgdjXh9diA

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι, το βράδυ της Κυριακής, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Ντανιέλε Ντε Ρόσι που έκλεψε όλη την παράσταση και η βραδιά ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά σ' εκείνον, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει ένα από τα πρόσωπα των πολύ ιδιαίτερων 90 λεπτών της αναμέτρησης με την Πάρμα. Κι όμως, οι οπαδοί της Ρόμα δεν τον ξέχασαν και του είχαν ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο πανό, φροντίζοντας να φωνάξουν δυνατά τ' όνομά του και να τον αποθεώσουν.

«Mr Ρανιέρι την ώρα που σε χρειαζόμασταν δήλωσες παρών. Τώρα δέξου την αποθέωση του κόσμου σου» έγραφε το πανό, το οποίο προκάλεσε τα δάκρυα του Ιταλού προπονητή, που υποκλίθηκε στον κόσμο που είχε βρεθεί στο «Ολίμπικο» σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι της φετινής αγωνιστικής περιόδου και τελευταίο δικό του στην άκρη του πάγκου της ομάδας.

«Όταν με πήραν τηλέφωνο από τη Ρόμα, απάντησα αμέσως θετικά, γεμάτος ενθουσιασμό, γιατί είμαι οπαδός της ομάδας. Η δουλειά μου, ήξερα ότι θα τελειώσει με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Τόσο είχαμε συμφωνήσει και το ήξερα από την πρώτη στιγμή» είχε πει ο Ρανιέρι πριν από λίγο καιρό, επιβεβαιώνοντας πως δεν είχε μιλήσει με τη διοίκηση για πιθανή ανανέωση της συνεργασίας τους και τα επόμενα χρόνια.

All of us watching this again... pic.twitter.com/LR5u4XQNNK

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2019