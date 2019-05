Μανωλάς σε Ντε Ρόσι: «Σ' αγαπάω αρχηγέ»! (pic)

Un capitano dentro e fuori dal campo! campione vero !! Grazie di tutto Daniele e stato un onore condividere lo spogliatoio per 5 anni con te !! Mancherai a tutti! ! Metto la foto di più bella serata nostra con la maglia de la Roma! Te voglio bene capitano!

