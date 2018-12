Είχε περάσει τραυματισμούς. Φέτος όμως είναι καλά και εξηγεί με τα γκολ του το γιατί τον είχε αγοράσει η Νάπολι από τον Αγιαξ. Ο Αρκάντιους Μίλικ αφού σημάδεψε πρώτα το δοκάρι, έβαλε στο 91' το πιο όμορφο τέρμα του με τη γαλάζια φανέλα, το όγδοό του στο Καμπιονάτο. Η φαουλάρα του χάρισε στους Παρτενοπέι το 0-1 επί της Κάλιαρι και τους κράτησε στο -8 από τη Γιουβέντους.

Finally the frustrated Napoli side take advantage of a set piece and take the lead at Sardegna Arena. Arkadiusz Milik with the gorgeous set piece finish. #tlnsoccer #CagliariNapoli #SerieA pic.twitter.com/yJw3E3wPo7

