Ολα τα... χαρτάκια του Μπουφόν (vid)

Από το 1995-'96 έως και αυτή τη σεζόν. Με Πάρμα, Γιουβέντους και Εθνική Ιταλίας ο Τζίτζι Μπουφόν φωτογραφήθηκε 32 φορές για τις ανάγκες των διάσημων αυτοκόλλητων της Panini. Και η εταιρεία με τα αυτοκόλλητα τα ένωσε όλα μαζί σε μία αποχαιρετιστήρια φωτογραφία.

Gianluigi BUFFON's tribute. All his 32 Panini Stickers from 1995-96 to 2017-18 in H.D. For a better quality click on the following link : https://t.co/HYIrP60PIR pic.twitter.com/2MXIH4WZrI

— Old School Panini (@OldSchoolPanini) May 18, 2018