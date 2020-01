Πεπ: «Πρωταθλήτρια η Λίβερπουλ, πρέπει να το αποδεχθούμε»! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών» έδειξε να μην πιστεύει πως μπορεί η ομάδα του να γυρίσει το -16 για να κοντράρει το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ για την κορυφή του πρωταθλήματος.

Όπως τόνισε, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η Σίτι με τους βαθμούς που έχει τώρα θα μπορούσε να διεκδικεί ακόμα τον τίτλο, όμως στην Αγγλία είναι τέτοια η περίσταση που η Λίβερπουλ δεν γίνεται ν' απειληθεί από κανέναν...

«Η Λίβερπουλ είναι εκπληκτική και απλά οφείλουμε να το αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε... Προφανώς θα πάρουν το πρωτάθλημα φέτος. Στην Ισπανία, με τους βαθμούς που έχουμε εμείς τώρα, θα είχαμε απόσταση ενός με δυο βαθμούς από τον πρωτοπόρο, στη Γερμανία το ίδιο, στην Ιταλία το ίδιο...

Στο παρελθόν, πάντως, όταν η Τσέλσι πήρε το πρωτάθλημα μετά δεν βγήκε στο Champions League, το ίδιο έγινε με την Λέστερ και το ίδιο ξανά με την Τσέλσι. Εμείς όταν πήραμε το πρωτάθλημα, το ξαναπήραμε την αμέσως επόμενη σεζόν» είπε ο Πεπ!

“Liverpool will obviously be champions”

“They would be champions in Spain, Italy and Germany”

“Liverpool are just fantastic, phenomenal”

