Οι clarets πήραν το πρώτο τους «διπλό» στην έδρα της Γιουνάιτεντ έπειτα από το 1962, ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τις εξέδρες στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα παράπονα και η απογοήτευση έχουν φτάσει στο πικ και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επέλεξε να χαλαρώσουν οι ποδοσφαιριστές του σε σπα!

Οι εντυπώσεις που θα προκληθούν από το γεγονός θα είναι τρομερά αρνητικές για τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» που θέλουν να δουν αλλαγές, δραστικά μέτρα από τη διοίκηση και μεγαλύτερο πάθος στο γήπεδο και αντί για όλα αυτά, ενημερώθηκαν για την... πολυτελή περιποίηση που έλαβαν οι παίκτες...

@ManUtd flops are treated to a spa day after @BurnleyOfficial defeat

The more I read about United & Solkjaer the more I laugh

He's a complete useless clown! https://t.co/XwaOjgLuCO via @MailSport

— Mika (@07Mickael) January 24, 2020