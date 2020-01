Πρώην παίκτης της Νότιγχαμ περνά γυμνός μπροστά από την κάμερα του Sky Sports (vid)

Όποιος Βρετανός τηλεθεατής παρακολουθούσε Sky Sports το απόγευμα της Τετάρτης, έπεσε σε ένα σκηνικό μάλλον... αναπάντεχο.

Κι αυτό διότι κατά την διάρκεια συνέντευξης, ένας ημίγυμνος τύπος μπήκε σφήνα στο τηλεοπτικό πλάνο, προκαλώντας άμεσα χαμό στα social media.

Ο λόγος για τον Τζέισον Κάμινγκς, τον 24χρονο πρώην φορ της Νότιγχαμ και νυν της Σριούσμπερι, ο οποίος έκανε... χαλάστρα την ώρα που ο συμπαίκτης του, Ντέιβιντ Έντουαρντς μιλούσε στο βρετανικό δίκτυο.

Ο Κάμινγκς εμφανίστηκε να περπατά επιδεικτικά... πέρα δόθε, αποσπώντας την προσοχή ακόμα και του πιο συγκεντρωμένου τηλεθεατή στις δηλώσεις του Έντουαρντς, σε ένα περιστατικό που ξεκάρδισε τους Άγγλους fans και αντιμετωπίστηκε με θετική χροιά.

Apologies @SkySports for the intruder earlier. Our security measures have been tightened following the incident. #Salop pic.twitter.com/tisbJYhrvr

— Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) January 22, 2020