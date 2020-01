Ο Άγλος αμυντικός πανηγύρισε έξαλλα για το γκολ με το οποίο η ομάδα των Ντιν Σμιθ και Τζον Τέρι έκανε τεράστια ανατροπή κόντρα στους hornets το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο, το γκολ αυτό πιστώθηκε στον συμπαίκτη του στα μετόπισθεν.

Όταν το έμαθε λίγο πριν από το flash interview στο τέλος, «κατέρρευσε», ωστόσο, τόνισε πως «τουλάχιστον νικήσαμε...».

Λίγο αργότερα στα social media τρόλαρε τον εαυτό του γράφοντας: «Όταν νομίζεις ότι έχεις πετύχει το πρώτο σου γκολ με τη Βίλα...».

When you think you've scored your first goal for Villa @OfficialTM_3

Fans were class as always! #UTV pic.twitter.com/fe96esozOk

— Ezri Konsa (@Ekonsa15) January 21, 2020