Άλισον – Κέπα: Τα clean sheets και ο... χειρότερος της Premier!

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, έχοντας χάσει ένα δίμηνο δράσης όταν τραυματίστηκε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος και αντικαταστάθηκε επάξια από τον Άντριαν, επέστρεψε για να συνεχίσει... από εκεί που σταμάτησε. Το τρένο των «κόκκινων» δεν εκτροχιάστηκε ποτέ και ούτε δείχνει ικανό να... ξεφύγει σε οποιαδήποτε στροφή κι αν παρουσιαστεί στο δρόμο του.

Έπειτα και από το 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» σε μια βραδιά που οι οπαδοί του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ άρχισαν να τραγουδούν πλέον το «θα πάρουμε το πρωτάθλημα και πιστέψτε μας», ο Άλισον όχι μόνο κράτησε ανέπαφη την εστία του, αλλά έκανε και την τρομερή μπαλιά – ασίστ στον Μοχάμεντ Σαλάχ στις καθυστερήσεις για να διαμορφώσει ο Αιγύπτιος σταρ το αποτέλεσμα του ντέρμπι.

Ο Άλισον, έτρεξε γρήγορα πάνω στον «Φαραώ» διανύοντας ολόκληρο το γήπεδο και προτρέποντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να τρέξουν γρήγορα μαζί του, γονατίζοντας μπροστά στον Σαλάχ προτού τον αγκαλιάσει και πανηγυρίσει έξαλλα μπροστά στο Kop.

Έπειτα και από αυτό το ματς, ο διεθνής τερματοφύλακας της Λίβερπουλ έχει καταφέρει πλέον να καταγράψει περισσότερα clean sheets από γκολ που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής στη θητεία του στην Premier League!

Alisson’s run, from start to finish. pic.twitter.com/gZeOCaYecm

Έχει καταφέρει ν' απαγορεύσει στους αντιπάλους του να παραβιάσουν την εστία του στο 28 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, ενώ, έχει μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα του μονάχα 27 φορές σε όσα ματς έχει μετρήσει στην κορυφαία Λίγκα της Ευρώπης!

Ασφαλώς, είναι ο άνθρωπος που βοήθησε τους «κόκκινους» να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την περσινή Premier League κατακτώντας και το Golden Glove, είναι εκ των τεράστιων πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του 6ου ευρωπαϊκού τροπαίου, πανηγύρισε το Copa America μέσα στο καλοκαίρι, πήρε και το Super Cup Ευρώπης στο Κατάρ πριν από λίγο καιρό, έχει γεμίσει και ατομικές διακρίσεις και συνεχίζει ακάθεκτος ν' αποτελεί τον ... πραγματικό «Κέρβερο» των διαφαινόμενων Πρωταθλητών Αγγλίας!

Στην αντίπερα όχθη, ο Κέπα Αριθαμπαλάγκα της Τσέλσι, που για πολλούς οπαδούς έχει ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του από τη Νιούκαστλ στην ήττα (1-0) του St. James' Park.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπενθυμίζεται πως είναι ο ακριβότερος όλων από τη στιγμή που οι «μπλε» του Λονδίνου είχαν διαθέσει 71 εκατομμύρια λίρες και είναι εκ των πιο υψηλά αμειβόμενους παίκτες των «μπλε» με 150.000 λίρες εβδομαδιαίως.

Παρ' όλα αυτά, έχει βρεθεί στην τελευταία θέση των γκολκίπερ της Premier League βάσει του ποσοστού επεμβάσεων στα γκολκπόστ!

Kepa

£72m transfer fee (most expensive keeper in history)

£150k a week salary (highest paid player on Chelsea)

54% save rate (worst in the League)

My advice to all teams facing Chelsea, just shoot. pic.twitter.com/Gav9vQ8B37

— 7amkickoff (@7amkickoff) January 18, 2020