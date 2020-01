Ο Ιρλανδός θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» ήθελε να υπερασπιστεί τον Σόλσκιερ και να του δοθεί περισσότερος χρόνος, φέρνοντας παραδείγματα όπως του... Ντέιβιντ Μόγιες που είχε υπογράψει 6ετές συμβόλαιο, είχε τη στήριξη του Φέργκιουσον και δεν άντεξε ούτε μια ολόκληρη σεζόν, ενώ σχολίασε και τα πεπραγμένα του Λάμπαρντ στην Τσέλσι.

Κάπου εκεί ο Κάραγκερ του ζήτησε να του πει ποια είναι η λύση σε όλα αυτά και ο Κιν τόνισε ότι θέλει να δει τουλάχιστον για έναν χρόνο ακόμα τον «Όλε» στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Note to self: Never get in an argument with Roy Keane or Jamie Carragher pic.twitter.com/uHHuy0MTvQ

— Soccer AM (@SoccerAM) January 19, 2020