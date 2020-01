Επική φάρσα του Γουίλσιρ στον Ντέκλαν Ράις που τον... κατατρόμαξε! (vid)

Απ' ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι παιδιά κάποιοι άνθρωποι...

Το να τρομάζεις κάποιον είναι πάντα εγγυημένη πηγή γέλιου, τουλάχιστον για τον θύτη και αυτό το γέλιο δεν ήθελε να στερηθεί ο Τζακ Γουίλσιρ...

Στις εγκαταστάσεις της Γουέστ Χαμ ο Άγγλος μέσος βρήκε το... θύμα του Ντέκλαν Ράις και αποφάσισε να μην του χαριστεί!

Ο πρώην άσσος της Άρσεναλ κρύφτηκε σε ένα από τα πληντύρια που έχουν στο Λονδίνο τα «σφυριά» και, μόλις ο συμπαίκτης του πέρασε από μπροστά, εκείνος πετάχτηκε και ο Ράις, εκτοξεύθηκε από την τρομάρα του!

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο μέσος της Γουέστ Χαμ πέφτει... θύμα κάποιου, καθώς το καλοκαίρι ο Μάουντ με την αποστολή της εθνικής είχε κάνει κάτι παρεμφερές...

Throwback to the summer when Mason Mount got Declan Rice good and proper pic.twitter.com/kxIm2vEKgx

— FourFourTweet (@FourFourTweet) January 14, 2020