Με τις ευλογίες του... Φάμπρεγας η «νέα» Άρσεναλ! (pic & vid)

Εντός έδρας νίκη έπειτα από τις 6 Οκτωβρίου, «τρίποντο» έπειτα από 4 αγωνιστικές και πρώτη επικράτηση απέναντι σε ομάδα από το Top-10 της βαθμολογίας στην Premier League...

Η Άρσεναλ έκανε εκπληκτικό «ποδαρικό» στη νέα χρονιά με το 2-0 απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν πειστική χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, ενώ κατάφερε να κρατήσει και ανέπαφη την εστία της, κάτι που δεν συνηθίζει φέτος.

Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν, προκάλεσε ιδιαίτερο θαυμασμό στον πρώην ηγέτη της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος αμέσως μετά τη λήξη του ματς «πόσταρε» στον λογαριασμό του στο Twitter: «Η καλύτερη Άρσεναλ που έχω δει εδώ και καιρό. Το απήλαυσα πραγματικά».

Δείτε την ανάρτηση του Ισπανού:

Best @arsenal game in a long time. Really enjoyed it.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 1, 2020