“Πόλεμος” κατά του ρατσισμού από τους παίκτες της Premier League (vid)

Η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε στο πρόσφατο Τότεναμ-Τσέλσι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, δεν πρόκειται να περάσει στα... ψιλά. Η Ενωση Ποδοσφαιριστών της Premier League έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στη διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος, ζητώντας να βρεθούν οι ένοχοι και να παρθούν ριζοσπαστικά μέτρα, ώστε να εξαλειφθεί μία και καλή το εν λόγω φαινόμενο.

«Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μόνοι τους. Η Ομοσπονδία βρίσκεται στο πλευρό του κάθε παίκτη, ο οποίος τίθεται αντιμέτωπος με την οποιαδήποτε διάκριση. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι να εξαφανιστεί ο ρατσισμός από το ποδόσφαιρο», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα της Ενωσης των ποδοσφαιριστών.

Antonio Rüdiger telling the ref about racism..we need to sort this shit out ? pic.twitter.com/55tmgEvacN #TOTCHE

— Just Look at this!? (@GucciGazza) December 22, 2019